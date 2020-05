Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, ca, in proportie de 90%, viitoarea guvernare va fi una de coalitie si partenerul natural al partidului este PNL, mentionand ca premisele pentru o viitoare colaborare sunt "bune", daca exista "buna-credinta". "Intelegem foarte bine contextul actual si…

- "Vom face doua congrese, fiecare partid, și un congres pentru fuziune in iulie-august. Chiar daca, cel mai probabil, pana la alegerile locale nu vom incheia procedura de inregistrare la Tribunal, este necesar sa dam un mesaj de unitate electoratului USR-PLUS care asta așteapta de la noi", au declarat…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat joi, la Digi24, ca dupa alegerile parlamentare Alianța USR-PLUS va intra la guvernare alaturi de PNL.„Este in mod natural și previzibil ca USR PLUS va forma viitorul guvern stabil al Romaniei cu PNL dupa alegeri. Dar acest lucru se va baza pe proiecte…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, intrebat daca USR ar accepta sa intre la guvernare dupa incheierea starii de alerta, a declarat ca formatiunea "se va implica, in orice moment, in ceea ce inseamna salvarea Romaniei". Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa online,…

- Președintele USR, Dan Barna, considera ca președintele Klaus Iohannis se grabește “cand revarsa un potop de laude” pentru Guvern. Liderul USR vrea sa știe de ce nu erau suficiente resurse pentru combaterea eficienta a epidemiei de coronavirus și intreaba ce a facut Executivul “pentru ca vinovații sa…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca nu exista, in acest moment, un raspuns clar din partea PNL daca sustine sau nu ideea formarii unei majoritati parlamentare in jurul premierului desemnat, Florin Citu. "In consultarile pe care le-am avut cu premierul desemnat si…

- Social-democrații din comisiile parlamentare de buget-finanțe s-au declarat marți placut suprinși de deputatul Lucian Heiuș, propus de PNL la ministerul de Finanțe. Audierea acestuia a fost cu totul atipica raportat la precedentele doua runde cand au avut loc schimburi dure de replici și jigniri…

- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…