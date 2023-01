Stiri pe aceeasi tema

NATO muta in Romania cateva dintre avioanele radar AWACS, staționate in prezent in Germania, pentru a urmari mai de aproape razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, transmite Rador.

Presedintele american Joe Biden le cere joi migrantilor care vin la frontiera Statelor Unite cu Mexicul sa nu vina la aceasta frontiera fara sa fi demarat demersuri legale, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis, joi seara, presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri, noteaza mediafax.

Administratia Biden a format un grup de lucru extins pentru a investiga modul in care componente americane si occidentale, inclusiv microelectronica de productie americana, ajung in dronele de fabricatie iraniana pe care Rusia le-a lansat cu sutele in Ucraina, au declarat pentru CNN mai multi oficiali

Presedintele Joseph Biden a reafirmat miercuri seara, cu ocazia intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, sustinerea Statelor Unite pentru Ucraina in contextul "agresiunii" militare a Rusiei si a confirmat asistenta militara suplimentara, inclusiv sistemele Patriot,

Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a avertizat ca Rusia ar putea cauta o falsa ieșire din razboiul din Ucraina, care nu ar produce o pace durabila și ar permite trupelor ruse sa se regrupeze și sa atace din nou Ucraina.

Presedintele Vladimir Putin este deschis la discutii privind o posibila solutionare a conflictului din Ucraina, dar refuzul Statelor Unite de a recunoaste teritoriile anexate ca fiind rusesti impiedica cautarea unui potential compromis, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri

Joe Biden implinește duminica 80 de ani, devenind astfel primul președinte octogenar din istoria Statelor Unite, scrie Reuters.