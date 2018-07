Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde de dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie. Analistii spun ca razboiul comercial intre SUA si China ar putea stimula si mai mult exporturile de cereale din…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Razboiul economic SUA-China: Trump anunța taxarea cu 25% a altor importuri din China, in valoare de 200 de miliarde de dolari, drept represalii la decizia beijingului de a aplica masuri similare, scriu agențiile internaționale de presa. Donald Trump a anunțat ca i-a cerut reprezentantului SUA pentru…

- In primele patru luni ale acestui an, deficitul comercial al Statelor Unite cu China a ajuns la aproximativ 119 miliarde de dolari, mai mult decat intreg deficitul inregistrat cu China in 2002, arata datele Biroului de Statistica american. In luna ianuarie, deficitul comercial a fost de…

- China va introduce masuri de retorsiune simetrice impotriva importurilor din Statele Unite ca reactie la taxele vamale impuse de Administratia Donald Trump, anunta Guvernul de la Beijing, denuntand "razboiul comercial" lansat de Washington.

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China ajunge la un nou nivel dupa ce presedintele american, Donald Trump, a aprobat impunerea de taxe vamale de 25 la suta produselor importate din China.