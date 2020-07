Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, informeaza Agerpres. Guvernul a aprobat calendarul, cu toate ca a fost ceruta amanarea alegerilor din cauza epidemiei cu noul coronavirus. Prima amanare a alegerilor locale a avut loc in luna aprilie a acestui an: „Este evident ca nu se pot desfașura activitați de campanie și alegerile trebuie organizate intr-un context sigur”, menționa atunci vicepremierul…