În ciuda sancțiunilor UE, Rusia anunță o creștere a producției de petrol: Există și o stategie pentru profit crescu Rusia si-a majorat usor productia de petrol la 10,17 milioane de barili pe zi (bpd) in perioada 1 - 29 mai, a anuntat luni agentia rusa de presa TASS, desi inca este cu aproape un milion bpd sub nivelul inregistrat inainte de impunerea sanctiunilor occidentale, transmite Reuters. Sanctiunile occidentale impuse dupa invazia Rusiei in Ucraina au izolat sectorul financiar rusesc de sistemul global si au pus presiune asupra productiei si vanzarilor de petrol, deoarece cumparatorii au refuzat titeiul rusesc sau au cautat sa obtina reduceri de pret. Rusia, al treilea mare producator global dupa Statele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

