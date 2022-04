În ciuda sancțiunilor, rubla rusească crește ca niciodată Banca centrala a Rusiei a redus dobanda cheie la 17%, de la 20%, inainte de o sedinta regulata a consiliului de administratie programata pentru 29 aprilie, si a declarat ca este deschisa la posibile reduceri suplimentare la intalnirile viitoare. Moneda Rusiei a crescut la scurt timp dupa reducerea dobanzii, care a inversat partial majorarea de urgenta a acesteia, efectuata de banca centrala la sfarsitul lunii februarie, dupa ce Rusia a inceput ceea ce numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina, pe 24 februarie. Rubla a incheiat ziua de vineri in declin cu 0,4% la 76,08 unitati fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Rusiei a redus dobanda cheie la 17%, de la 20%, inainte de o sedinta regulata a consiliului de administratie programata pentru 29 aprilie, si a declarat ca este deschisa la posibile reduceri suplimentare la intalnirile viitoare. Volabila rubla a crescut la scurt timp dupa reducerea…

- Piata valutara, piata monetara si piata repo se vor deschide zilnic, la ora 07:00 GMT. Banca a mai aratat ca va anunta modul de operare pentru saptamana urmatoare la o data ulterioara. Pe piata valutara, rubla a scazut cu circa 30% de la invazia Rusiei in Ucraina, dar vineri a crescut cu circa 2%, in…

- De asemenea, Biden a anunțat impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala.„Vom acționa pentru a retrage Rusiei clauza națiunii celei mai favorazite. Va fi mai greu sa faca afaceri cu SUA. Vom face impreuna cu alte țari. Fiecare țara va lua masuri de sancționare…

- Bursele europene au inceput pe verde ziua de marți, cea de-a 13-a de la declanșarea razboiului de catre Rusia in Ucraina. Bursa din Moscova este in continuare inchisa, iar rubla iși continua deprecierea: 133 ruble pentru un dolar.

- Fortele ruse au tras rachete in mai multe orase ucrainene si au debarcat trupe pe coasta de sud a acesteia, au anuntat oficiali si mass-media, dupa ce Putin a autorizat ceea ce el a numit o operatiune militara speciala in est. Pana la ora 07: 20 GMT (09:20 ora Romaniei), rubla era cu 8% mai slaba fata…

- Bursa din Moscova a anunțat joi dimineața ca tranzacționarea pe toate piețele a fost suspendata, fara a oferi niciun indiciu despre cand se va redeschide, in contextul in care președintele rus Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina. Intr-un scurt comunicat pe site-ul sau, bursa a…

- Separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat joi forțele Kievului ca au deschis focul pe teritoriul lor de patru ori in ultimele 24 de ore și au spus ca incearca sa stabileasca daca exista victime, transmite Reuters. Agențiile de informații americane au spus la inceputul acestei luni…

- Cu toate pregatirile Rusiei din ultimii ani de a-și crește imunitatea in fața unor sancțiuni, efectele se resimt. Chiar și acum. In contextul creșterii tensiunii cu Occidentul pe tema Ucraina, rubla a cazut puternic. Luni a ajuns la minimul ultimilor 14 luni in raport cu dolarul.