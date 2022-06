Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de companii din statele UE continua sa opereze in Rusia, la aproape patru luni dupa invazia Ucrainei, acțiune ce a declanșat o serie de sancțiuni internaționale impotriva Moscovei, arata un studiu citat de Bloomberg.

- Lovitura puternica pentru Occident. In ciuda sancțiunilor impuse, Rusia anunța profituri record la livrarile de energie. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat sambata ca sanctiunile occidentale nu vor avea niciun efect asupra exporturilor de petrol ale tarii si a prezis o crestere mare…

- Presedintele Volodimir Zelenski a multumit Uniunii Europene pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata solicitarea catre Bruxelles de a impune Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, scrie dpa. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui de-al…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni la una dintre reședințele sale din afara Moscovei pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și acesta a declarat ca in timpul discuției șeful de la Kremlin i-a spus: „Ar fi mai bine daca razboiul s-ar termina mai repede!”, scrie The New York Times .…

- Cu toate acestea, blocul ramane divizat cu privire la extinderea acestor sanctiuni la importurile de energie, in ciuda dovezilor tot mai numeroase referitoare la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina. Procurorul general al Ucrainei a declarat ca 410 cadavre au fost gasite in orase recucerite,…

- Ucraina vede regiunea transnistreana ca parte integrata a Republicii Moldova și nicidecum ca un teritoriu separat pentru stabilirea unor oarecare relații diplomatice sau economice. Cel puțin asta a declarat consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Alexei Arestovici,…

- Polonia a propus Uniunii Europene ca blocul comunitar sa impuna o interdictie totala asupra comertului sau cu Rusia, a declarat, sambata, premierul polonez Mateus Morawiecki, care a pledat pentru sanctiuni mai severe impotriva Moscovei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters.