- Rezerva Federala a Statelor Unite a decis o majorare sub așteptari a dobanzii sale de politica monetara, in plin scandal legat de problemele sistemului bancar și in plina inflație, scriu France-Presse și Reuters, potrivit Rador.Majorarea, reprezentand doar un sfert de punct procentual, a facut Bursa…

- Deținatorii de obligațiuni de 17 miliarde de dolari ai Credit Suisse iși vor pierde investițiile, dupa ce UBS preia banca elvetiana cu probleme, potrivit FT. Dar problemele nu se incheie aici. Bursele europene au inceput ziua de luni pe scadere, iar acțiunile Credit Suisse s-au prabușit cu peste 60%,…

- Intalnirea de la ora 11:30 a.m. (17:30 ora Romaniei) va analiza in primul rand si va determina dobanzile pentru avansuri si cu discount care vor fi percepute de bancile Rezervei Federale, a spus Fed intr-un comunicat.Banca centrala nu a oferit alte detalii, dar anuntul vine dupa prabusirea de vineri…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza Reuters și Agerpres.

- ”OMV Petrom anunta ca Daniel Turnheim si-a inaintat renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect incepand cu data de 17 martie 2023 (ultima zi de mandat fiind 16 martie 2023). Urmare a renuntarii la mandat, Daniel Turnheim va inceta sa mai detina pozitia mentionata…

- Mare Britanie Rasufla UșurataEconomia Marii Britanii a stagnat in ultimele 3 luni din 2022, evitand astfel recesiunea economica pentru moment, dar perspectivele pentru 2023 raman incerte. Pentru intreg anul 2022, PIB-ul a crescut cu 4%, dupa o crestere de 7.6% in 2021, inregistrand o revenire…

- Decizia Curtii de Apel pentru al 3-lea Circuit din Philadelphia a scos din faliment unitatea LTL Management a companiei, care se confrunta cu peste 38.000 de pretentii legale legate de produse precum pudra pentru copii a Johnson’s. Actiunile J&J au scazut cu aproximativ 3% la Bursa de Valori din New…

- Cu 4% a urcat Bursa de Valori Bucuresti in prima saptamana din 2023, pe fondul unor aprecieri si pe plan european, astfel ca indicele principal BET a incheiat la 12.135 de puncte, fata de 11.663 in ultima sedinta din 2022.