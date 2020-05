Stiri pe aceeasi tema

- Cum a influențat pandemia piața imobiliara din Romania. Evoluția prețurilor apartamentelor in marile orașe Prețurile aparatamentelor la nivel național au inregistrat o scadere ușoara de 1,7%, in luna aprilie. In marile orașe insa locuințele au continuat sa se scumpeasca. Potrivit unei analize Imobiliare.ro,…

- Valoarea medie a unui apartament a crescut in aprilie fața de martie in marile orașe, cu excepția Constanței , unde prețurile s-au redus. Potrivit Imobiliare.ro, efectele Covid-19 nu se reflecta, deocamdata,...

- Vești bune pentru fermierii din regiunile geografice producatoare de cafea. Prețurile acestui produs au crescut ca urmare a ingrijorarilor legate de disponibilitatea sa, a anunțat Organizația Internaționala a Cafelei, citata de CNBC .

- Simona Halep nu va avea ocazia sa-și apere în acest an titlul câștigat la Wimbeldon în 2019 din cauza pandemiei de coronavirus. Exista și parți pozitive în aceasta decizie, fostul lider al ierarhiei WTA precizând ca "cel puțin voi ramâne campioana en-titre pentru…

- Inter Milano va fi cea mai afectata dintre marile puteri, daca fotbalul nu va fi reluat pana pe 30 iunie, fiind suspendat acum din cauza pandemiei de coronavirus. A doua in ierarhia generala, cu o pierdere totala de 35,7%: 276 de milioane. Martin Tudor a murit dupa un infarct! Fostul portar al Stelei…

- 9.360 de teste care erau vandute in mediul online ca teste rapide pentru COVID 19 au fost ridicate de politisti. Anchetatorii sustin ca aceste teste nu sunt relevante in depistarea noului coronavirus, desi cei care le vindeau sustineau acest lucru, informeaza Mediafax, preluat de Digi24.Mai mult, chiar…

- Manchester United și Juventus Torino, doua dintre cele mai importantet cluburi de fotbal din lume, au anunțat pierderi uriașe pe piața financiara, din cauza pandemiei de coronavirus.Clubul Manchester United este listat la Busa din New York, in timp ce Juventus Torino la Bursa din Milano.In ceea ce o…

- In prezenta comisiei de evaluare constituita prin dispozitia primarului nr. 957 din 25 februarie 2020, in ultima zi a lunii februarie s au deschis ofertele depuse in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect actualizarea Planului Urbanistic General P.U.G. al municipiului Constanta.Valoarea…