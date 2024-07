Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe personalitați importante din Academia Romana sunt in pericol de a-și pierde pozițiile privilegiate, ca foști colaboratori ai Securitații comuniste, iar intre aceștia este și cel ,,mai de vaza” membru al mediului academic, guvernatorul Banci Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Senatul a adoptat…

- In Romania s-au aflat in circulație, in 2023, bancnote falsificate, in valoare de 600.000 de lei, in numar total de cupiuri de 5.864 bucați, in creștere cu 31,39 la suta, fața de 2022, arata Raportul anual al Bancii Naționale a Romanei, publicat joi. Din numarul total de bancnote false, 800 au fost…

- Afacerile cu vin ale guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, au progresat, firma familiei -Mar SRL- incheind anul 2023, cu o cifra de afaceri de 6,2 milioane lei. Firma familiei, la care longevivul guvernator, 74 de ani, este acționar mjoritar a fost tot pe profit, in 2023, cu o…

- Actualul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, are cele mai mari șanse ca obțina inca un mandat de cinci ani, in postul pe care il ocupa acum la BNR, bucurandu-se de sprijinul celor mai mari formațiuni politice, reprezentate in Parlament, scrie Bloomberg. Legislativul și-a propus…

- Nu a trecut nicio zi de la declarațiile despre corecții fiscal-bugetare dureroase, facute de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, ca Guvernul a și scos de la sertar legea prin care, de la 1 iulie 2024, proprietarii care inchiriaza locuințe vor fi impozitați cu 70% din veniturile…

- Momentul reducerii dobanzii cheie s-ar putea sa nu vina in acest an, dar daca inflatia pe luna mai va fi scazuta, atunci membrii Consiliului de Administratie al BNR se vor uita la date, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu . Guvernatorul a fost intrebat daca este posibil ca momentul…

- Bugetar veșnic, Mugur Isarescu s-a asigurat ca va avea o batranețe de 5 stele. Venitul pe care il obține luna de luna de la stat i-ar face invidioși pe mulți afaceriști de succes de la noi. Ajuns la varsta de 74 de ani, guvernatorul Bancii Naționale are nu mai puțin de trei surse de venit: […] The post…

- Deși are 74 de ani și se afla de 34 de ani la sefia Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu are toate șansele sa obțina un nou mandat. Premierul Marcel Ciolacu se afla pe lista celor care il susțin in continuare pe Isarescu, deoarece ”Romania are nevoie de stabilitate monetara”. Mandatul…