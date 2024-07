Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele indicate de exit-polluri pentru turul intai al alegerilor legislative anticipate din Franta au fost confirmate de cifrele oficiale finale anuntate luni dimineața de Ministerul de Interne. Așadar, partidul de extrema-dreapta Rassemblement national (RN - Adunarea Naționala) s-a clasat pe primul…

- Elena Lasconi a vrajit un oraș și, mai apoi, un partid. Dupa o cariera bazata numai pe apariții televizate și pe știri de presa, Elena Vasilica Lasconi a devenit o mini vedeta politica. Caștiga alegerile din USR și devine candidata partidului la alegerile prezidențiale din acest an. Succese in cascada,…

- Dupa ce ințelegerea politica pe baza de „pretenie” intre Crin Antonescu și Victor Ponta s-a facut praf a venit vremea ca a doua „pretinie” politica sa dea in clocot și sa se umfle. Furios ca liberalii s-au razgindit cu alegerile in septembrie, covrigarul de Marcel Ciolacu a inceput sa strige: -„Țopaiala…

- Intr-un mediu financiar in care dobanda și ratele lunar de plata se mențin la niveluri ridicate, mulți oameni se intreaba cat ar trebui sa primeasca ca salariu pentru a face un credit de 50.000 de euro și sa poata plati inapoi sumele imprumutate in termenul stabilit.Daca inainte de pandemie era simplu…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: „Ii felicit pe Ionel Bogdan și pe Gabriel Ștețco pentru implicarea in susținerea sanatații publice din Maramureș. Toata politica și strategia de investiții care a fost gandita in Maramureș este una importanta, de referința naționala”. Marcel Boloș, ministrul Finanțelor…

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Suceava, ca alianta electorala incheiata cu Partidul National Liberal (PNL) pentru alegerile pentru Parlamentul European are rolul de a crea stabilitate politica Romaniei si pentru a bloca ascensiunea partidelor…

- "Ne trebuie stabilitate politica. Nu putem construi fara stabilitate politica. (...) In acest moment avem o coalitie de guvernare. Am facut o alianta electorala in ceea ce priveste Europa, impotriva partidelor populiste si extremiste care vin si mint romanii, care vin si nu prezinta nicio alternativa.…

- Salile de jocuri de noroc trebuie scoase nu doar din comune și din orașele cu pana in 15.000 de locuitori. Ele trebuie scoase din toate orașele Romaniei, iar reclamele la pacanele nu trebuie sa mai inunde ecranele televizoarelor și panourile stradale.