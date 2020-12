În ciuda crizei, piața rezidențială din Mamaia înregistrează un boom al construcțiilor Piața rezidențiala din Mamaia, Constanța, inregistreaza un boom al construcțiilor. Peste 4.500 de apartamente se afla in acest moment in dezvoltare in Mamaia, potrivit unei analize intocmite de catre compania de consultanța imobiliara SVN Romania. Dintre acestea, peste 3.000 sunt programate pentru livrare in 2021. Inregistrarea unui volum de livrari de peste 3.000 de locuințe in 2021 ar fi sinonima cu o majorare de peste 50% fața de nivelul inregistrat in 2019, ultimul an cu date oficiale disponibile. In Navodari – Mamaia au fost de altfel livrate peste 8.000 de locuințe in ultimii cinci ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

