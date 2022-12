În ciuda criticilor, Macron iți menține poziția cu privire la 'garanţiile' de securitate care ar trebui acordate Rusiei Seful statului francez este acuzat in mod regulat de unii dintre aliatii sai est-europeni ca acorda o prea mare importanta eventualelor asteptari ale Moscovei de la o viitoare reglementare a conflictului, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

