Stiri pe aceeasi tema

- Politicieni germani, atat din opozitie, cat si din coalitia guvernamentala, propun limitarea mandatelor de cancelar, in contextul controverselor generate de Angela Merkel, care este la putere de 16 ani, unii experti argumentand ca apar riscuri asupra democratiei. Cancelarul Konrad Adenauer a fost la…

- Guvernul cancelarului Angela Merkel a decis, marti, sa propuna Parlamentului Germaniei aprobarea de privilegii pentru persoanele vaccinate si pentru cele vindecate de Covid-19, ignorand criticile referitoare la drepturile fundamentale si la starea de confuzie sociala, anunța Mediafax. Guvernul…

- Ministrul german al Justitiei, Christine Lambrecht, a anunțat marți ca Germania va ridica mai multe restrictii pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, intre care obligativitatea unui test negativ la intrarea in magazine sau limitarea intalnirilor private, relateaza AFP, citata de Agerpres .…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca judecand dupa experienta altor tari europene privind combaterea coronavirusului care a intrat in vigoare sambata in Germania, relateaza dpa. Legea cunoscuta sub numele de ”frana de urgenta” impune restrictii uniforme privind coronavirusul, cum ar fi restrictii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a decis, pe fondul criticilor, anularea deciziei de mentinere a restrictiilor antiepidemice stricte in perioada Pastelui catolic, care este pe 4 aprilie, afirma surse citate de presa germana, potrivit Mediafax. Opozitia din Germania si reprezentanti ai…

- ​Popularitatea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, este în scadere si, potrivit datelor unui sondaj, ar putea forma o coalitie majoritara doar alaturi de Alianta '90/Verzi, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung citata de Mediafax. Conform…

- Mișcarea, anunțata miercuri de presa germana, vine cu jumatate de an inaintea alegerilor federale din septembrie, scrie Deutsche Welle . Autoritatile din Germania au hotarat punerea sub supraveghere a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forta de opozitie din parlament,…

- Autoritatile din Germania au hotarat punerea sub supraveghere a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forta de opozitie din parlament, au confirmat miercuri pentru dpa surse din cadrul serviciilor de securitate interna. Intreaga formatiune urmeaza…