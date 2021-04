Stiri pe aceeasi tema

- „Țarile pot colabora cu China atunci cand este posibil”, a declarat secretarul american de Stat, Antony Blinken, in a doua zi a deplasarii sale in Europa ca ministru de Externe al lui Joe Biden. Washingtonul nu le va cere aliaților sai sa aleaga intre Statele Unite și China, a spus el, in momentul…

- Un numar de 450 de soldati francezi au efectuat sambata un "exercitiu fara precedent de antiterorism" in largul insulei Creta pentru a transmite mesajul ca "Marea Mediterana nu va fi niciodata un spatiu al anarhiei", a dezvaluit miercuri ministrul francez al apararii Florence Parly, in contextul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a anulat in ultimul moment o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite (EAU) de la stabilirea relatiilor diplomatice, care era programata pentru joi, a anuntat postul de radio national Kan, citat de agentia de presa EFE, potrivit AGERPRES. Niciuna din…

- In Uniunea Europeana, 37% dintre manageri sunt femei, 28% fac parte din boardul managerial, iar 18% sunt Senior Executives, iar Romania ocupa locul 1 in Uniunea Europeana (34%) atunci cand vine vorba de femei care conduc afaceri din poziția de Senior Executives, potrivit Eurostat. Citește…

- Ideea introducerii pașapoartelor de vaccinare in Uniunea Europeana vine in contradicție cu regula vaccinarii voluntare, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. "Aceasta, din cite ințeleg, este o idee care se afla in proces de dezvoltare. Ea este, dupa cum scriu colegii dumneavoastra din…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Iranul a declarat duminica ca nu considera ca este momentul „potrivit” pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa și inclusiv de Statele Unite, relateaza AFP.„Având în vedere pozițiile și acțiunile recente ale Statelor Unite și ale…

- Banca centrala franceza a anunțat ca va ieși din afacerile cu carbune și iși va limita expunerea la petrol și gaze naturale in portofoliul sau de investiții pana in 2024, ca parte a unei schimbari active catre active prietenoase cu mediul, relateaza Reuters. Citește și: SONDAJ CURS - Cati…