- Intr-un interviu acordat Libertatea in ziua in care noul sau film, „Intregalde” a fost selectat pentru secțiunea paralela Quinzaine des Realisateurs de la Cannes, dar și in cea in care a implinit 50 de ani, Radu Muntean vorbește despre dilema morala de la care a plecat ideea peliculei acum un deceniu,…

- Guvernul apropa normele metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni. Oamenii vor primi o serie de beneficii legate de achiziția de lemn, pentru prelucrarea prin comerț ambulat sau pentru construcții (pentru famiile tinere).…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: Demersuri pentru inființarea primului centru de dializa in Munții Apuseni Inființarea unui centru de dializa la Abrud sau Campeni este o investiție necesara, extrem de importanta pentru intreaga zona a Munților Apuseni, in contextul in care pacienții…

- Panouri fotovoltaice pentru 17 gospodarii izolate din comuna Intregalde: Proiectul „verde” de peste 350.000 de lei, lansat in SEAP Pe teritoriul administrativ al comunei Intregalde exista 17 gospodarii neelectrificate. Prin implementarea acestui proiect gospodariile vor fi electrificate cu ajutorul…

- Intreținerea drumurilor calamitate din comuna Intregalde: Licitația de peste 130.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Intregalde a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul obiectivul de investiție “Intreținerea drumurilor calamitate…

- Un pod care face legatura cu un sat al comunei Arieseni, județul Alba, a fost distrus marți, 18 mai 2021, de apele umflate ale unui parau. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deputatul de Alba, Florin Roman, acuza PSD ca in 7 ani de guvernare social-democrata, sumele alocate Munților Apuseni au ajuns 9 milioane de lei. Acesta a adaugat ca, prin comparație, liberalii, au alocat in doar doi ani și jumatate 58 de milioane de lei pentru aceasta zona. Potrivit lui Roman, in…

- Astazi, 9 mai 2021, in județul Alba s-au inregistrat 37 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit comunei Galda de Jos și 1 comunei Intregalde. Localitațile din care provin cele 37 cazuri de COVID-19…