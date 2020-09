Stiri pe aceeasi tema

- Peste 430.000 de copii au avut rezultate pozitive pentru noul coronavirus in Statele Unite, de la inceputul pandemiei pana pe 20 august, potrivit unui raport al Academiei Americane de Pediatrie si Asociatia Spitalelor de Copii, scrie CNN. Incepand cu 6 august, cand a aparut precedentul raport, si pana…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 37 de decese (18 barbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, din care unul aparține categoriei de varsta 10-19 de ani. Toate decesele inregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbiditați. La ora actuala alte 494 de…

- CHIȘINAU, 17 aug - Sputnik. Viceprimarul Capitalei Ilie Ceban a anunțat ca secretarul general interimar al Consiliului municipal Chișinau, Adrian Talmaci, a fost testat pozitiv la coronavirus, deși nu prezinta simptome de COVID-19. © AP Photo / Luca BrunoImportant: Italia impune de astazi noi restricții…

- Situația epidemiologica in municipiul Chișinau este una din ce in ce mai grava, recunoaște șeful adjunct al Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinaului, Boris Gilca, care a prezentat un raport in acest sens, in cadrul ședinței de astazi a CMC. Totodata, Boris Gilca precizeaza ca, capitala Republicii…

- Concentratia de material genetic provenit de la noul coronavirus si detectata in nasurile copiilor cu varste mai mici de cinci ani este de 10 pana la 100 de ori mai mare decat aceea detectata in randul copiilor cu varste mai mari si in randul adultilor, potrivit unui studiu american publicat joi, informeaza…

- Numarul mortilor din cauza covid-19 in lume se apropie de 490.000, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei noului coronavirus in lume.MORTI RARE IN RANDUL COPIILOR - STUDIU Decesele in randul copiilor - cu varsta cuprinsa…

- Persoanele de pana in 20 de ani se confrunta cu un risc cu aproape 50% mai mic decat cele peste 20 de ani de a se imbolnavi de COVID-19, conform concluziilor unui nou studiu publicat marti, iar simptomele clinice ale acestei boli se manifesta doar la aproximativ 1/5 din totalul de