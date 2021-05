Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 mai - Sputnik. Potrivit indicatorilor epidemiologici Chișinaul este sub Cod Portocaliu de COVID-19 și nu sub Roșu cum a fost o buna perioada de timp. Precizarea a fost facuta de șeful adjunct al direcției Sanatate a municipiului Chișinau, Boris Gilca, invitat in studioul Sputnik Moldova. …

- Comisia extraordinara de sanatate publica a municipiului Chișinau a stabilit vineri noi masuri restrictive noi in contextul situației pandemice prin COVID-19. Astfel, pe teritoriul municipiului Chișinau se stabilește gradul de alerta „Cod Rosu" cu menținerea starii de urgența in sanatatea publica conform…

- Comisia extraordinara de sanatate publica a municipiului Chișinau a stabilit vineri noi masuri in contextul situației pandemice prin COVID-19. Astfel, pe teritoriul municipiului Chișinau se stabilește gradul de alerta „Cod Rosu" cu menținerea starii de urgența in sanatatea publica, in baza indicatorului…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Potrivit deciziei, pe teritoriul municipiului se stabilește regimul de activitate a piețelor agroalimentare și nealimentare in intervalul orelor 06:00-18:00, cu zilele sanitare in fiecare zi de luni. Totodata, Centrele comerciale și unitațile specializate de comerț…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Potrivit deciziei, pe teritoriul municipiului Chișinau se stabilește gradul de alerta „Cod Rosu" cu menținerea starii de urgența in sanatatea publica, in baza indicatorului de incidenta cu COVID-19 in ultimele 14 zile. © Photo : Miroslav RotariCOVID-19: Numarul…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. PotrivitComisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica, organizarea procesului educațional in instituțiile de invațamant va fi decis de catre comisiile teritoriale extraordinare de sanatate publica din unitațile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai,…

- CHIȘINAU, 25 mart - Sputnik. Un ghid ce conține mai mulți pași pe care trebuie sa-i urmeze persoanele care au simptome de infectare cu COVID-19 a fost elaborat de Direcția Generala Asistența Sociala și Sanatate a primariei municipiului Chișinau. © Inquam Photos / Virgil SimonescuCine moare și cine…

- Comisia naționala extraordinara pentru sanatate publica a decis reluarea procesului educațional in Republica Moldova incepand cu 16 martie. Studiile vor fi organizate in baza a trei scenarii, in funcție de evoluția situației epidemiologice din fiecare localitate. Mai exact, comisiile teritoriale extraordinare…