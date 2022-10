In Chișinau, a fost inregistrata o noua creștere a prețului de inchiriere a locuințelor - este din ce in ce mai greu de gasit apartamente la prețuri accesibile, iar proprietarii cresc prețurile. Printre motivele indicate se numara creșterea cererii din cauza inceputului anului școlar și a numarului mare de straini in capitala, precum și a creșterii generale a prețurilor și a serviciilor comunal