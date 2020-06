Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva momente inainte de izbucnirea incendiului, Kyle, in varsta de 32 de ani, se juca cu copii sai pe campul din apropiere si a auzit strigatele de ajutor ale barbatului. Acesta si-a riscat propria viata pentru a salva viata barbatului fara adapost, care suferea de scleroza multipla. Citeste…

- El a povestit colegilor sai de la emisiunea de umor in care face parte din juriu cum a ajuns sa fie infestat cu cumplitul virus. In plus, Bendeac a detaliat și simptomele pe care le-a avut și faptul ca a slabit cateva kilograme bune. „Prima intrebare pe care o am: Sunt singurul care a avud covid?…

- Majoritatea francezilor (57-) s-au ingrasat dupa plasarea populatiei in izolare la domiciliu pe 17 martie, cresterea lor in greutate fiind in medie de 2,5 kilograme de persoana, din cauza absentei exercitiilor fizice si a alimentatiei excesive, conform unui studiu realizat de Institutul de sondaje IFOP…

- Majoritatea francezilor (57%) s-au ingrasat dupa plasarea populatiei in izolare la domiciliu pe 17 martie, cresterea lor in greutate fiind in medie de 2,5 kilograme de persoana, din cauza absentei exercitiilor fizice si a alimentatiei excesive, conform unui studiu realizat de Institutul de sondaje IFOP…

- Majoritatea francezilor (57%) s-au ingrasat dupa plasarea populatiei in izolare la domiciliu pe 17 martie, cresterea lor in greutate fiind in medie de 2,5 kilograme de persoana, din cauza absentei exercitiilor fizice si a alimentatiei excesive, conform unui studiu realizat de

- Majoritatea francezilor (57%) s-au ingrasat dupa plasarea populatiei in izolare la domiciliu pe 17 martie, cresterea lor in greutate fiind in medie de 2,5 kilograme de persoana, din cauza absentei exercitiilor fizice si a alimentatiei excesive, conform unui studiu realizat de

- China a raportat trei noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus pentru ziua de duminica, in scadere comparativ cu ziua anterioara cand au fost 11 cazuri, fara a se inregistra noi decese, conform informarii de luni a autoritatii nationale din domeniul sanatatii.Dintre noile cazuri, doua au fost importate,…

- Peste 8,7 kilograme de cannabis si 400 grame de cocaina, aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat, au fost interceptate si indisponibilizate in cadrul unei actiuni de prindere in flagrant desfasurate joi de DIICOT si Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, pe raza municipiului…