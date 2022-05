Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat și conturile proruse de pe rețelele sociale din China promoveaza retorica Kremlinului pe internetul chinezesc atunci cand, in mod intenționat, traduc greșit și manipuleaza știrile internaționale despre razboiul din Ucraina, informeaza The Guardian.

- Dupa ce au dezbatut cum ar putea fi distrus de bombele nucleare ale Rusiei New York-ul sau chiar intreaga Marea Britanie, pentru ca al Treilea Razboi Mondial deja a inceput, propagandiștii ruși indeamna acum trupele sa fure porumb din Ucraina pentru ca Rusia sa-l vanda apoi, Chinei. Remarcile de la…

- Rusia neaga atrocitațile din orașul ucrainean Bucha, unde sute de civili au fost uciși și aruncați in gropi comune. Presa rusa de stat a spus despre imagini ca sunt „falsuri”, iar ulterior a acuzat „naziștii ucraineni” ca ar fi ucis oameni. Intr-o emisiune la mass media de stat, rușii au spus ca crimele…

- China contribuie la economia globala prin desfașurarea comerțului normal cu Rusia, iar guvernul nu ignora intenționat sancțiunile impotriva Moscovei, in urma conflictului din Ucraina, a declarat sambata un inalt diplomat chinez, la o zi dupa summitul in format online dintre China și Uniunea Europeneana,…

- Vladimir Putin a apreciat greșit situația din Ucraina, iar unii soldați ruși au refuzat sa execute ordinele și chiar si-au doborat din greseala propriile avioane, potrivit șefului agenției britanice de informații GCHQ, citat de CNN. Intr-un discurs la Canberra, Australia, directorul GCHQ, Jeremy Fleming,…

- Ministrul de externe Al Rusiei Serghei Lavrov a ajuns miercuri dimineața in China pentru discutii de doua zile despre evolutiile din Afganistan. Este prima vizita facuta de șeful diplomatiei ruse de cand Rusia a atacat Ucraina, relateaza The Guardian . Lavrov a ajuns la Huangshan, din provincia Anhui…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a scris, luni, pe Twitter ca Rusia ar putea planifica sa foloseasca arme chimice sau biologice intr-un "atac fals" in Ucraina, potrivit The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- De la inceputul invaziei in Ucraina, Rusia a cerut echipament militar Chinei, au indicat oficiali americani pentru Financial Times, citați de The Guardian . Acest lucru a iscat temeri la Casa Alba ca Beijingul ar putea decide sa ajute Rusia, subminand eforturile Occidentului de a ajuta Ucraina. O alta…