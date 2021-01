Stiri pe aceeasi tema

- SUA au inregistrat sambata cu un nou record al numarului de imbolnaviri zilnice de COVID-19, cu 277.346 de cazuri noi, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, relateaza AFP. Statele Unite, de departe tara cea mai grav afectata de coronavirus, au inregistrat un total de 20,38 milioane de cazuri…

- Joe Biden s-a vaccinat in direct la TV. Vrea sa demonstreze americanilor ca imunizarea este sigura. Astfel, Biden s-a alaturat unui numar din ce in ce mai mare de lideri politici care s-au vaccinat, inclusiv vicepreședintele Mike Pence și președintele Camerei, Nancy Pelosi. Președintele a declarat ca…

- Vaccinul anti-COVID produs de compania Moderna a devenit al doilea care primește autorizatia de urgenta. Agentia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a acordat vineri autorizatia de urgenta pentru folosirea vaccinului impotriva COVID-19 creat de compania Moderna, transmite AFP. Vaccinul tinerei…

- Administratia Americana pentru Medicamente (FDA) a emis sambata o autorizatie de utilizare de urgenta pentru terapia cu anticorpi anti-COVID-19 a companiei Regeneron Pharmaceuticals, un tratament experimental administrat presedintelui american Donald Trump despre care liderul de la Casa Alba a afirmat…

- Fostul președinte al SUA Barack Obama a declarat ca inalții republicani americani ataca indirect democrația, susținand acuzațiile nefondate și fara nicio dovada ale fraudei electorale pe care președintele in funcție, Donald Trump, le tot lanseaza, refuzand sa accepte infrangerea, scrie BBC.Obama a declarat…

- Presedintele republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, a criticat luni compania farmaceutica americana Pfizer si Agentia pentru Medicamente si Alimente a SUA (FDA), sugerand ca acestea ar fi facut un joc politic prin neanuntarea inainte de alegerile prezidentiale a testarii cu succes a vaccinului…

- Președintele american Donald Trump este nemulțumit de modul in care se raporteaza morții de Covid-19 in SUA. Cei care mor din alte cauze sunt raportati decedati din cauza Covid, susține liderul de la Casa Alba. Trump spune ca sistemul american de raportare e „pe dos” fata de cum e in alte tari. In Statele…