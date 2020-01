În China, numărul victimelor coronavirusului a ajuns la 106. Bilanţul cazurilor de persoane îmbolnăvite Bilanțul anterior fusese comunicat duminica si era de 81 de decese si 2.835 de cazuri de imbolnavire. comunicat duminica, indica 81 de decese și 2.835 de cazuri. Una dintre ipoteze este aceea ca virusul a aparut anul trecut intr-o piata din centrul orasului Wuhan, in care se vindeau fructe de mare si ilegal peste, apoi s-a extins in alte orase din China, inclusiv Beijing si Shanghai. De asemenea, s-a extins si in alte tari: Statele Unite, Thailanda, Coreeea de Sud, Japonia, Australia, Franta si Canada. Acest nou coronavirus, depistat in orasul Wuhan, este contagios si in perioada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- Bursele internaționale au resimțit temerile investiorilor legate de raspandirea rapida a coronavirusului chinez, inregistrand scaderi, luni. Potrivit oficialilor chinezi, numarul morților a crescut la 81, incepand de luni, cu peste 2.860 de persoane infectate. Un al cincilea caz in Statele Unite…

- Peste 2.000 de persoane sunt infectate acum la nivelglobal cu noul coronavirus, cea mai mare parte in China. Pana astazi, cel puțin 56 de oameni au murit din cauza bolii, transmite Hotnews. De altfel, incepand de astazi, China a interzis comerțul cu animale salbatice și cu produse alimentare realizate…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…

- Presa de stat din China relateaza ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata saptamana viitoare, in cel mult șase zile, conform presei din China citata de Reuters și Telegraph. Epidemia cu noul tip de coronavirus iși are originea in orașul chinez Wuhan din provincia Hubei, unde a izbucnit…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Noul virus misterios din China s-a extins la nivel mondial. Romania, printre tarile care ar putea fi afectate. Serviciile medicale din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt in alerta din cauza noului virus respirator identificat in China. In ultimele zile, numarul celor contaminati s-a triplat,…

- Britanicii duc un stil de viata mai nesanatos si beneficiaza de mai putini medici si asistente pe cap de locuitor decat populatiile altor tari dezvoltate, se arata intr-un raport OCDE, scrie Agerpres dupa o relatare Press Association. Potrivit raportului, britanicii beau mai mult alcool si…