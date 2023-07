Stiri pe aceeasi tema

- China dispune de multa vreme de o unitate de spionaj in Cuba, pe care a perfectionat-o in 2019, a declarat sambata un oficial american, transmite duminica AFP, citat de Agerpres."Acest lucru este bine stabilit in dosarele de informatii", a indicat acest oficial, in contextul in care presa americana…

- Cea mai recenta represiune din China – de data aceasta vizand firme de consultanța care ghideaza investitorii globali – tocmai a devenit serioasa. Informația este putere. Poate fi, de asemenea, periculoasa. In China, granița fina dintre colectarea de informații și serviciile de informații este din ce…

- Invazia Rusiei in Ucraina informeaza calculele Chinei cu privire la o posibila invazie a Taiwanului, a declarat, 10 mai, miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru CNN . „Ceea ce se intampla in Europa conteaza pentru Asia, iar ceea ce se intampla in Asia conteaza pentru Europa”,…

- Proiectul de lege prevede o interdicție pentru angajatori de a plati salariile cu bani numerar, fara a preciza care sunt modalitațile de plata aletrnative agreate, potrivi avocat.net. „Plata veniturilor de natura salariala, asimilate salariilor și a beneficiilor de asistența sociala se efectueaza prin…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunta vineri ca i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping ajutorul in dosarul in care Curtea Penala Interntaionala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin și in privința intoarcerii copiilor ucraineni „deportati” de Rusia,…

- Agențiile de informații americane știau de existența a patru baloane chineze de spionaj suplimentare și existau neclaritați cu privire la adevaratele capacitați ale celui care a zburat deasupra continentului nord-american in ianuarie și februarie, potrivit unor documente din seria PentagonLeaks.

- Pentagonul a refuzat sa comenteze autenticitatea documentelor. O scurgere anterioara de documente militare clasificate postate pe retelele de socializare a oferit informatii partiale referitoare la situatia razboiului din Ucraina.

- Sindicatele din penitenciare denunța la Parchetul General un deputat pentru informații false care pun in pericol securitatea naționala. FSANP a transmis un comunicat de presa in care acuza parlamentarii USR de demagogie cinica referitoare la pensiile militare de stat. foto: arhiva