- Mai multe SMS-uri scrise de actorul Johnny Depp ar fi conținut amenințari cu moartea fața de fosta sa soție Amber Heard. Mesajele au fost citite in fața unei instanțe din Londra, anunța The Guardian.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea!…

- Banca centrala chineza a anunțat, intr-o conferința de presa, ca va incepe curațarea efectiva a banilor aflați in circulație pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, citatta de digi24.ro.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si primarul Capitalei, Gabriela Firea au participat duminica la Conventia Nationala a Pro Romania. Mesajele transmise de liderii PSD arata dorinta unei colaborari pe viitor cu partidul lui Victor Ponta. „Stiu ca si intre dumneavoastra sunt multi care nu…

- Horoscop 3 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 3 februarie 2020 - Berbec:Ești invitat sa respecți un alt ritm al activitaților, unulmai calm, mai lent, care iți permite sa vezi și ceea ce se petrece sub ochiitai, in viețile celorlalți. Horoscop 3 februarie - Taur: Mesajele…

- Dennis Muilenburg, CEO-ul demis al Boeing pleaca din companie cu 62 de milioane de dolari, deși nu va primi plați compensatorii, in urma crizei avionului 737 MAX, relateaza Reuters.Muilenburg a fost concediat in decembrie, pe fondul crizei generate de prabușirea a doua avioane 737 MAX, intezicerea…

- Deputatul olandez de extrema dreapta Geert Wilders a anuntat sambata seara ca va relansa organizarea unui concurs de caricaturi dedicat profetului Mohamed, la mai bine de un an dupa ce l-a anulat in urma amenintarilor cu moartea si a unor manifestatii de protest, informeaza duminica AFP potrivit…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune ca posesorii de telefoane iPhone care nu primesc mesajele Ro-ALERT trebuie sa bifeze manual din secțiunea notificari primirea acestor mesaje, potrivit Mediafax.„La iPhone, se intra pe notificari și se merge jos de tot unde…

- Selly si Dorian Popa au sustinut concerte surpriza in scolile din Sectorul 2 pentru a combate bullying-ul in randul copiilor In timpul recreatiei, artistii au sustinut mini-concerte de neuitat elevilor a cinci unitati scolare, carora le-au transmis mesajul “Bullying-ul nu este cool!”, in dorinta de…