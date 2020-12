Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica germana Curevac a anuntat luni lansarea celei de-a treia - si ultima - faze a studiilor clinice la scara larga pentru autorizarea vaccinului sau impotriva COVID-19, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Snap a lansat “Spotlight”, o functie video destinata Snapchat care va permite utilizatorilor sa distribuie filmulete si care va concura cu TikTok, aplicatie detinuta de compania chineza ByteDance, si cu Instagram Reels, transmite Reuters, potrivit News.ro Utilizatorii, care puteau pana acum…

- Comisia Europeana a incheiat un contract pentru 300 de milioane de doze de vaccin anti-covid-19 produs de Pfizer (Bio-NTech). Testele au aratat ca poate avea o eficacitate de 90%. Este vaccinul care va ajunge și in Romania. Cum va ajunge insa și cum se va comercializa? Agenția Bloomberg avertizeaza…

- In aceasta perioada cand accesul in salile de spectacol este inca restrictionat de normele sanitare, iubitorii de cultura au acces online la spectacole de teatru, chiar daca instituțiile și-au inchis porțile in incercarea de a stopa raspandirea Coronavirusului.

- Producatorul chinez de smartphone-uri Vivo a anuntat ca-si va extinde afacerile in Europa, intrand pe pietele din Polonia, Germania, Franta, Spania, Italia si Marea Britanie, transmite Xinhua potrivit Agerpres. Compania cu sediul in Guangdong si-a infiintat birouri europene in noiembrie 2019, iar…

- Air New Zealand a lansat programul „Mystery Breaks”, unde calatorii platesc o taxa fixa ​​pentru a rezerva un pachet de vacanta intreg cu compania aeriana si sunt de acord sa nu-si afle destinatia decat cu doua zile inainte de plecare, anunța Mediafax.Vacantele surpriza, care incep de la 422…

- Compania celui mai bogat om din lume trece la furgonete electrice. Amazon a prezentat vehiculul cu care vrea sa ajunga la clienti. A fost construit de Rivian, un startup care a fost lansat in 2018, dar are deja investitii de 2.5 miliarde de dolari. A fost construit de Rivian, un start-up care…

- Upfield, compania care detine brandurile Rama, Delma si Becel, anunta ca saluta legislatia romaneasca care limiteaza continutul de acizi grasi trans la 2% in alimentele procesate, dar cere autoritatilor sa accelereze reglementarea celorlalte alimente care nu sunt vizate de prevederile legislatiei…