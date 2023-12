Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunța ca, in cele trei zile de Craciun, s-au inregistrat peste 90.000 de apeluri la numarul de urgența 112. Cea mai incarcata zi a fost data de 26 decembrie, cand s-au inregistrat in medie 22 de apeluri pe minut. Serviciul de Telecomunicații Speciale reamintește ca, pentru a semnala o situație de urgența, oamenii mai au la dispoziție și aplicația gratuita „Apel 112”, disponibila in Google Play și App Store, care permite localizarea avansata a dispozitivului de pe care este inițiat apelul. De asemenea, in cazul producerii unui accident rutier, sistemele…