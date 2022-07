Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: in meci amical, Metalurgistul Cugir – Viitorul Vama Seaca 7-1 (5-0) La mijlocul stagiului centralizat derulat la domiciiul, Metalurgistul Cugir a disputat al doilea joc de verificare al verii, precedentul fiind 2-3 cu Industria Galda, divizionara terța impunandu-se cu scorul de 7-1 (5-0) in partida…

- Metalurgistul Cugir a cedat astazi, sub Dragana, in primul meci al perioadei de pregatire in fața Industriei Galda, scor 2-3 (1-2). Au marcat: Șauca (40), M. Domșa (66), respectiv An. David (18), S. Szekely (33 – penalty), Baghiu (58). Metalurgistul Cugir (antrenor principal Lucian Itu): Jisa – S. Itu,…

- Formațiile Șomuz Falticeni și Foresta Suceava se vor intalni intr-un meci amical pe Stadionul „Constantin Jamaischi", sambata, cu incepere de la ora 10.30. Echipa gazda, antrenata de Iulian Ionesi, a inceput pregatirile pe data 11 iulie, in vreme ce „galben-verzii" s-au ...

- Dinamo joaca azi, de la 11:00, al doilea amical al verii, cu Unirea Slobozia. Cele mai tari informații din timpul partidei vor putea fi citite pe GSP.ro. Dupa primul amical estival, cu Concordia Chiajna (0-1), roș-albii joaca al doilea meci de verificare din acest presezon, cu Unirea Slobozia, in deplasare.…

- Test util pentru alb-violeți. FC Argeș a remizat, 2-2, cu KSV Kapfenberg, ocupanta locului 11 din liga a doua din Austria, in cel de-al doilea test de verificare din cantonamentul montan. Citește mai mult pe argesfc.ro

- CFR Cluj a caștigat al doilea meci amical al verii in fața sarbilor de la FK Napredak, scor 3-0. Jefte Betancor (28 de ani) a marcat la debutul in tricoul campioanei. CFR Cluj a caștigat primul meci amical al verii, in fața lui FC Koper, vicecampioana Sloveniei, scor 2-0. Dan Petrescu nu a nimerit…

- Sambata, CSU Alba Iulia a caștigat matematic Liga IV, dupa victoria categorica de acasa cu Viitorul Vama Seaca, 10-0. Golurile meciului au fost marcate de Baghiu (5, 45), Herci (37), Ad. Lacatuș (40 – penalty), Circov (46 – penalty), Cl. Oara (63, 70, 83), Frențiu (79, 88). Cu 6 puncte fața de Industria…

- CS Minaur Baia Mare are patru borne de trecut. Intr-o prima faza, baimarenii vor intalni pe Metalurgistul Cugir, pe 25 și 28 mai. Primul meci va avea loc la echipa din județul Alba, clasata pe locul al doilea in seria a 9-a (ora 18.00), iar al doilea pe stadionul “Viorel Mateianu” (de la ora 17.30).…