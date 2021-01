Stiri pe aceeasi tema

- Seful autoritatii pentru sanatate din Republica Ceha si-a anuntat joi demisia, dupa o serie de relatari despre neregularitati in desfasurarea vaccinarii impotriva COVID-19, transmite agentia DPA. Conform portalului de stiri Seznamzpravy.cz, o mie de doze de vaccin au fost distribuite angajatilor autoritatii…

- Președintele României se vaccineaza anti-COVID vineri, 15 ianuarie, la data la care începe etapa a doua a campaniei de vaccinare. „Decizia a fost sa se vaccineze în prima etapa personalul medical si acest lucru…

- In perioada urmatoare vaccinurile de la Moderna vor ajunge in Romania. Dozele vor fi distribuite in țara la centrele de vaccinare, totul in funcție de fluxul persoanelor care se vaccineaza. Vorbim de o campanie nu doar pentru București, ci pentru intreaga țara. Scopul celor care coordoneaza campania…

- Dr. Valeriu Gheorghița, șeful campaniei de vaccinare din Romania , susține ca e foarte posibil ca noua tulpina Covid-19 sa fie deja prezenta in țara noastra. Gheorghița spune ca medicii fac studii in acest sens iar in perioada urmatoare vom putea afla daca exista sau nu virusul. De asemenea, medicul…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei de vaccinare anticoronavirus, refuza sa spuna cine va fi primul roman care se va vaccina anticoronavirus. Daca in alte state ale UE președinții s-au vaccinat primii, la noi, Klaus Iohannis nu se va afla printre cei care vor primi serul in prima…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va avea, marți, la Palatul Cotroceni o ședința privind gestionarea pandemiei de coronavirus la care vor participa: Nicolae Ciuca, premierul interimar, dar și ministrul Sanatații Nelu Tataru, impreuna cu Raed Arafat, șeful DSU.Ședința va incepe, marți, la ora 15:00,…

- Profesor universitar si expert in sanatate publica, Razvan Chereches atrage atentia ca autoritatile romane au intarziat nepermis campania de informare populatiei asupra vaccinarii contra COVID-19, ceea ce ar putea avea urmari grave.