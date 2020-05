Stiri pe aceeasi tema

- Reactiile elevilor dintr-a patra cand si-au vazut doamna in sala de clasa au fost pe masura asteptarilor. La Tilișca, structura anului școlar este diferita pentru copiii oierilor. Acesti elevi intra in vacanța de vara pe 22 mai, pentru ca, apoi, iși insoțesc parinții la munte, unde se duc…

- Invațatorii stau la temelia formarii copiilor. Anii de școala primara sunt de baza in educația lor. Ei sunt cei care le cultiva gustul pentru citit și pentru scris și tot de ei depinde atitudinea fața de invațare a viitorilor elevi de gimnaziu și liceu. De aceea, este important ca aceștia sa iși faca…

- Monica Anisie, ministrul Educației: copii care vor veni la ore vor purta masca data de școala. Vor fi cel mult 10 in clasa! Ministrul Educației a prezentat joi seara procedura care se va aplica in toate școlile gimnaziale și liceele, in perioada 2-12 iunie, pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a…

- In mai putin de o luna, peste 300 de mii de , ca sa se pregateasca pentru examene. Ministrul Educatiei anunta masuri fara precedent. Copiii vor fi intampinati la poarta de un medic, nu vor sta in clase mai mult de trei ore in fiecare zi si nu e exclus sa treaca prin tuneluri cu dezinfectant.

- Carmen Constantin, o jurnalista din Pitesti stabilita de aproape doi ani in orasul austriac Linz, a scris pe contul sau de Facebook cum s-au adaptat scolile din Austria la perioada pandemiei. Carmen Lis spune si cum ii ajuta scolile pe copiii care nu au acasa computere, imprimante sau internet.

- Premierul Ludovic orban a declarat, miercuri, ca statul va asigura maști doar pentru copiii ai caror parinți nu au posibilitatea sa le asigure maști, la intoarcerea acestora la școala, in intervalul 2-12 iunie. Intrebat despre perioada in care elevii care vor da examene pot veni la scoala, premierul…

- Prima etapa de inscriere in invatamantul primar – clasa pregatitoare -, pentru anul școlar 2020-2021, incepe astazi, 4 martie si se va derula pana pe 23 martie. Potrivit ordinului ministrului Educatiei, parintii ai caror copii implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2020 inclusiv au obligatia de a…

- Unii dintre parinții care au venit din Italia impreuna cu copiii, ii triimit pe cei mici la școala, deși aceștia nu au voie sa intre in clasa, a spus, joi, Marian Banu, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar Bucuresti, la Primaria Capitalei, unde a fost convocat un comandament de urgența.„Avem…