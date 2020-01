Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a decis marti sa majoreze accizele la carburanti, care intrasera in vigoare cu numai o zi inainte, in urma promulgarii de catre presedintele Iohannis si publicarii in Monitorul Oficial a legii de eliminare a supraaccizei. Astfel, Finantele au decis, marti, la ora 19, ca ieftinirea…

- Ministerul Finantelor a decis marti sa majoreze accizele la carburanti, care intrasera in vigoare cu numai o zi inainte, in urma promulgarii de catre presedintele Iohannis si publicarii in Monitorul Oficial a legii de eliminare a supraaccizei, News.ro.

- Ministerul Finantelor a decis marti sa majoreze accizele la carburanti, care intrasera in vigoare cu numai o zi inainte, in urma promulgarii de catre presedintele Iohannis si publicarii in Monitorul Oficial a legii de eliminare a supraaccizei, News.ro.

- Anul 2020 va aduce o serie de scumpiri. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat nivelul accizelor aplicabil din prima zi a anului viitor, iar aceste cresteri se vor resimti in majorari de preturi la produse si servicii. Momentan, proiectul de eliminare a supraaccizei, adoptat de Parlament, se…

- Se maresc accizele la carburanti și țigari. Cat va costa un plin de benzina de la 1 ianuarie Carburantii se scumpesc de la anul, din cauza majorarii accizelor. Ministerul Finantelor a decis care vor fi noile taxe aplicate la pompa. Specialiştii estimează că un plin de combustibil va fi…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care vizeaza modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitarii contractelor part-time.

- Guvernul Orban are o prima zi importanta cu un vot extrem de important cu privire la eliminarea supraaccizei la carburanți, supraimpozitarea cotractelor part time, precum și Legea Recursului Compensatoriu. Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a adoptat, marți, un raport favorabil de…

- Vești uriașe pentru anumiți angajați romani! Dupa o lunga perioada de deliberari in Parlament pentru modificarea unei legi privind sistemul de pensii, Klaus Iohannis a luat decizia! Președintele a promulgat legea, urmand ca aceasta sa se aplice la trei zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.Legea…