- Campionatul European de fotbal incepe, vineri, in Germania. Din 14 iunie pana la 14 iulie, 24 de echipe, intre care si Romania, vor juca pentru titlul european. Campionatul European de fotbal incepe, vineri, in Germania.

- Programul meciurilor de la EURO 2024: Cine transmite LIVE la TV meciurile Romaniei Programul meciurilor de la EURO 2024: Cine transmite LIVE la TV meciurile Romaniei și alte informații importante pentru suporterii romani. Romanii aștepta cu sufletul la gura Euro 2024, un campionat european la care…

- Francezul Clement Turpin va arbitra meciul de deschidere al editiei din acest an a Campionatului European de fotbal, Germania – Scotia.Partida este programata vineri, la ora 22.00, pe Munich Football Arena, la Munchen.

- Cei doi capitani in viața ai naționalelor germane campioane europene, Bernard Dietz (in 1980) și Jurgen Klinsmann (in 1996), o vor insoți pe Heidi, soția regretatului Franz Beckenbauer (decedat la 78 de ani pe 7 ianuarie), la prezentarea pe teren, inaintea inceperii meciului de vineri, de pe Allianz…

- Campionatul European de fotbal este cel mai mare eveniment sportiv gazduit de Germania, de la Cupa Mondiala FIFA 2006 incoace. Aflați in randurile urmatoare cine sunt favoriții, unde se joaca, cum asigura organizatorii securitatea fanilor, lotul Romaniei, grupele și programul turneului care incepe la…

- Atacul catalogat ca terorist de la Mannheim, din urma cu zece zile, i-a alertat și mai mult pe nemți, chiar daca a fost pus la punct un sistem de securitate complex și inedit, in perspectiva Euro 2024. Europa se pregatește de marea competiție continentala interțari ce va debuta la Munchen pe 14 iunie,…

- Clujeanul Horațiu Moldovan face parte din lotul Romaniei pentru Euro 2024, competiție ce va incepe vineri la Munchen, o data cu duelul dintre Germania și Scoția. Legitimat la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan a fost titularul naționalei in meciurile din preliminarii, insa nu a evoluat niciun minut pentru…

