Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de Duminica, 26 februarie, se numește Duminica Izgonirii lui Adam din Rai și ne amintește de cea mai trista zi din istoria neamului omenesc, și anume, așa cum ne spune și denumirea, ziua ȋn care stramoșii noștri, Adam și Eva, au fost alungați din Raiul ȋn care au fost așezați de Dumnezeu. De ce…

- Potrivit randuielilor ortodoxe in posturi, in ajunul si in zilele Praznicelor imparatesti, precum și in perioada dintre Craciun și Boboteaza, nu se fac nunți.Tinerii care planuiesc sa se casatoreasca anul acesta și vor sa faca atat cununia civila, cat și slujba religioasa, dar nu au stabilit deocamdata…

- ***** ***** ***** ***** ***** In Tradiție, Sf. Mc. Mina este cel care ne ajuta sa ne recapatam bunurile furate sau pe care le-am pierdut. Mai puțin cunoscut, Sf. Modest este un sfant care raspunde rugaciunilor credincioșilor care au fost furați. In tradiția populara se cunoștea ca pagubitul primea ajutorul…

- Cum te-ai descrie, in clipa de fața? La 47 de ani și dupa 19 de casnicie ma consider un om fericit. Alaturi de sufletul pereche și partenera perfecta. Impreuna cu Olivia, soția mea, ii avem pe Darius și Anastasia, copiii care ne implinesc și intregesc. Suntem persoane cu credința in Dumnezeu și gasim…

- Cei de la Poliție spun ca au fost sesizați la 112 ca barbatul ar fi cazut in parcare și se afla in stare de inconștiența.”Poliția municipiului Turda a fost sesizata prin apel 112 despre faptul ca intr-o parcare de pe strada Lotus, din municipiul Turda, un barbat ar fi cazut și s-ar afla in stare de…

- Asociația județeana a romanilor refugiați și expulzați prin Dictatul de la Viena din 1940, deplange trecerea in neființa a celui ce a fost Parintele vicar foraneu de Carei, Radu Filip. Protopopul Radu Filip a fost prietenul romanilor refugiați și expulzați din județul Satu Mare. A fost cel care ne-a…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis, sambata, de Ziua Internationala a Drepturilor Omului, un indemn pentru respectarea dreptului la viata si a celorlalte drepturi ale omului. „Obligatia de a respecta drepturile. Toti oamenii au drepturi, fara nicio putinta de tagada. De la nastere si pana la…

- Miercuri, 7 decembrie 2022, s-au implinit 30 de ani de cand, cu darul lui Dumnezeu, parintele arhimandrit Melchisedec Velnic este stareț al Manastirii Putna. Dupa savarșirea Sfintei Liturghii, s-a slujit un Te Deum de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu in acești 30 de ani. Cronicarii…