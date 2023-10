Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai intrebat vreodata care este cel mai frumos nume de fata? Cercetatorii au raspunsul la aceasta intrebare, pentru ca au descoperit care sunt principalele preferințe ale oamenilor din lumea intreaga. Cei mai mulți bebeluși nascuți in 2020 au fost numiți așa, afla care este prenumele special. Cel…

- Romanii n-au renuntat la vacante chiar daca zborurile s-au scumpit si cu 19%. Deși au simțit la buzunare majorari de preț in ceea ce privește biletele de avion ale companiilor low cost, romanii tot au mers sa se relaxeze.Comparativ cu anul trecut prețul zborurilor cu companiile low cost s a majorat…

- Autoritatea de Supraveghere Bancara din Turcia (BDDK) nu mai permite plata in rate cu cardul pentru calatoriile in strainatate, precum zborurile cu avionul, comisioanele agentiilor de calatorie si cazare, decizie care da o lovitura tur-operatorilor, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Masura, care…

- Cercetatorii americani au descoperit ca un consum de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) – un compus chimic natural, din clasa canabinoizilor plantei Cannabis – in timpul sarcinii poate duce la modificari genetice in timpul cresterii copilului in uter, modificari care sunt in concordanta cu cele observate…

- Cum te racorești pe canicula - Mananca alimente picante Poate parea o idee foarte proasta intr-o zi fierbinte de vara. Cu toate acestea, alimentele iuți, in special ardeiul iute, conțin o substanța numita capsaicina, care acționeaza ca un iritant și ne face sa transpiram, proces prin care corpul se…

- Un avion Wizz Air, cu aproximativ 200 de pasageri, a fost intors de urgența pe Aeroportul Otopeni la doar 20 de minute de la decolare. Calatorii au fost informați ca este vorba despre probleme tehnice la avionul care a plecat de pe Otopeni la ora 6.40. Avionul a revenit pe aeroportul Otopeni, la 20…

- CN Aeroporturi Bucuresti da cateva sfaturi importante pasagerilor care calatoresc cu avionul in lunile de varf ale verii, iulie si august. Aceste recomandari vizeaza informarea constanta, check-in-ul online, sosirea la aeroport cu suficient timp inainte de zbor, evitarea bagajului de cala etc.

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford și Imperial College London au invitat creatorii inițiativei ION, pentru a explora potențialul inteligenței artificiale in procesul de guvernare Reprezentanții proiectului ION, numit onorific primul consilier IA al Guvernului Romaniei, au fost invitați la Universitatea…