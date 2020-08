În ce te-ai băgat, Daniel Pancu? Cu cateva zile inainte de startul Politehnica Iasi a transmis ieri cateva declaratii ale antrenorului Daniel Pancu si ale jucatorului exponential al echipei, Andrei Cristea.Pancu a anuntat ca pentru startul sezonului are la dispozitie doar 16 jucatori: Axinte, Brinza; Cabral, Onea, Frasinescu, Mihalache, Baxevanos; De Iriondo, Breeveld (care era asteptat ieri din Olanda), Passaglia, Assulin, Fr. Cristea; A. Cristea, Al. Zaharia, Chacana si Popadiuc. Facem mentiunea ca la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi reia astazi, in cursul serii, antrenamentele dupa scurta vacanta de la finalul sezonului 2019-2020. Startul nu este deloc incurajator pentru Daniel Pancu, cel care a pierdut multi bani si a riscat enorm pentru a prelua conducerea tehnica a echipei orasului natal. Poli are acum sub…

- Formatia Poli Iasi a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, in etapa a XII-a a play-out-ului Ligii I, anunța news.ro.Pentru Poli Iasi au marcat Cabral (42) si Omoh (74), iar pentru FC Voluntari a inscris Capatana (30). Citește și: Adrian Streinu-Cercel:…

- Poli Iași și FC Voluntari se intalnesc astazi, de la 20:30, in runda cu numarul 12 din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 20:30 » Poli Iași - FC Voluntari Vezi AICI live + statistici Poli Iași - FC Voluntari,…

- Academica Clinceni a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Poli Iasi, într-un meci din etapa a XI-a a play-out-ului Ligii I.Meciul trebuia sa se dispute, sâmbata, dar a fost amânat o zi, din cauza unui test pozitiv al jucatorului Cabral. Ulterior…

- Formatia Poli Iasi a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, pe teren propriu, in compania echipei FC Viitorul, in etapa a 10-a a play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro.Pentru Poli Iasi a marcat Omoh, in minutul 17, iar pentru FC Viitorul a punctat Iancu, in minutul 73.…

- Dinamo: Straton – Sorescu, Puljic, M. Popescu, Skovajsa – Mihaiu ("62- Lazar), Mrzjlak, Rauta ("81- I.Serban), Fabbrini ("62 - Sin) – Neicutescu ("67- Moldoveanu), Montini ("46 - D. Popa). Antrenor: Adrian Mihalcea. Poli: Axinte – Cabral, Fomba ("46 - De Iriondo), Frasinescu, S. Serban ("46 - Popadiuc)…

- Formatia FC Hermannstadt a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Poli Iasi, in etapa a VII-a a play-out-ului Ligii I, anunța news.ro.Pentru Poli Iasi a marcat Luckassen '9, '41, iar pentru FC Hermannstadt au punctat Voda '13, Romario '56 (penalti) si Debeljuh '76. Citește…

- Chindia: Aioani – Martac, Benga, Pitian, Corbu – Bic - Negut, Rata ("77 - Mihai), A. Serban ("46 - Berisha) – Ivancic ("65 - Dumitrascu), Dangubic ("77 - Barbu). Antrenor: Viorel Moldovan. Poli: Rusu 6 – Cabral 6 ("85 - Omoh), Klimavicius 6, Frasinescu 6, S. Serban 6 – Horsia 6 ("65 - Chacana 7),…