Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii, Ioana Mihaila, a spus miercuri ca Guvernul ar urma sa propuna ca masca sa nu mai fie obligatoriile in spatiile deschise neaglomerate. Aceasta a precizat ca Romania este pe o panta descendenta a valului 3, insa pericolul pandemiei nu a trecut.

- Locuitorii din Israel nu mai trebuie sa poarte masca de protectie in aer liber, un nou semnal ca aceasta tara pare sa fi depasit partea cea mai grea a pandemiei de coronavirus, a relatat ieri DPA, potrivit Agerpres. Numeroase persoane iesite din case ieri dimineata nu mai purtau masca de protecție a…

- Pe rețelele de socializare au circulat imagini video in care s-a susținut ca in masca de protecție se gasesc viermi sau „nanotehnologii”. Fizicianul Cristian Presura a demontat insa fake news-ul printr-un experiment documentat video, a relatat stiridiaspora.ro . Viermi in maștile de protecție reprezinta…