- Viitoarea intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un ar putea avea loc in capitala poloneza, Varsovia, relateaza sambata agentia de presa PAP.

- Administratia americana a inceput sa discute cu Coreea de Nord pentru a pregati viitorul summit istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a confirmat marti Departamentul american de Stat, citat de AFP. "Pot doar sa confirm ca guvernul Statelor Unite este angajat in discutii cu Coreea de Nord pe subiectul…

- Consultarile intre inalti oficiali ai Coreei de Nord si Suediei, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata la Stockholm fara anuntarea unui progres concret privind un posibil summit Trump-Kim, noteaza AFP. Intalniri si convorbiri telefonice la varf s-au succedat incepand…