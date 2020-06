In Evul Mediu, cuplurile germane iși puteau rezolva neințelegerile prin „dueluri maritale”, organizate la tribunal. Barbatul lupta dintr-o groapa, avand o mana imobilizata, iar femeia putea folosi drept arma un sac cu pietre. Articolul In ce țara iși puteau rezolva soții disputele prin batai organizate la tribunal? apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri locale, nationale si internationale .