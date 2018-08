Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au participat la mitingul de vineri din Piata Victoriei si care au fost internate la Spitalul de Urgenta Floreasca sunt in stare stabila, a declarat sambata, pentru AGERPRES, coordonatorul SMURD Bucuresti, medicul Bogdan Oprita. “Noi am avut un ...

- O femeie – jandarm, batuta cu bestialitate de protestatari in Piața Victoriei, se lupta pentru viața ei, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala. Surse medicale, citate de Antena 3, au precizat ca femeia a suferit multiple traumatisme și este suspecta de fractura de coloana cervicala. Femeia și…

- Zeci de mii de persoane participa, vineri seara, la protestele antiguvernamentale desfasurate in marile orase din tara, in semn de solidaritate cu protestul romanilor din diaspora, organizat in Piata Victoriei din Bucuresti. * La Sibiu, peste 8.000 de protestatari au trecut prin fata casei presedintelui…

- UPDATE – ora 17:24 Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. ‘A avut un traumatism la antebrat si a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca’,…

- Protestatari din Constanta au plecat deja spre Bucuresti, pentru a se alatura mitingului diasporei de vineri, 10 august, din Piata Victoriei. Altii au ramas la Constanta pentru a organiza mitingul de sustinere. Punctul de intalnire este in fata Prefecturii, la ora 19.

- Cateva mii de persoane s-au strans și astazi in Piața Victoriei din Capitala sa protesteze fața de actuala guvernare. Protestatarii scandeaza și poarta pancarte pe care și-au inscripționat nemulțumirile. Adelin Petrișor are detalii.

- Aproximativ 250 de persoane protesteaza miercuri in Piata Victoriei, in urma deciziei Curtii Constitutionale in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva PSD si CCR. Ei au afisat pancarte cu mesaje referitoare la judecatorii Curtii, dar…

