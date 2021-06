În ce stare se află Keo, după 3 intervenții chirurgicale. Ce a pățit cântărețul de a ajuns în situația asta Keo a suferit nu mai puțin de trei intervenții chirurgicale in ultima perioada. Artistul s-a confruntat cu probleme de sanatate care au necesitat intervenția medicilor chirurgi. Keo a suferit trei intervenții chirurgicale. Care este starea artistului Cantarețul Keo a suferit trei intervenții chirurgicale. A trecut prin momente dificile in ultimele luni, starea de sanatate a […] The post In ce stare se afla Keo, dupa 3 intervenții chirurgicale. Ce a pațit cantarețul de a ajuns in situația asta appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

