Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre starea de sanatate a fostului președinte, Traian Basescu. Antena 3 precizeaza ca lui Traian Basescu i s-ar fi facut rau in cursul zilei de vineri, dupa ce a primit o hartie in care scria ca are la dispoziție 10 zile pentru a elibera casa și ca nu va mai beneficia de protecția SPP-ului,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost spitalizat in urma unui infarct, au declarat pentru site-ul HotNews.ro surse apropiate acestuia. Libertatea a scris ca Basescu este internat intr-un spital din Paris. Potrivit informatiilor prezentate de postul Realitatea Plus si confirmate de surse Libertatea,…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost transportat vineri dimineața in capitala Franței, din cauza unor probleme medicale, informeaza Capital.ro . Fostul presedinte a fost deja internat anterior la un spital din Capitala, probabil Spitalul Militar, iar in urma unui tratament administrat gresit, s-a…

- Traian Basescu ar fi fost internat de urgența in Franța, potrivit surselor Realitatea Plus. El ar fi ajuns la o clinica din Paris, dupa ce ar fi suferit un AVC. Potrivit surselor Realitatea Plus, fostul șef de stat s-ar fi dus cu tensiune mare la spital, iar apoi a fost diagnosticat cu accident vascular.…

- Decizia prin care Traian Basescu este confirmat de ICCJ ca informator al fostei Securitați este probabil prima prin care ar putea exista in societatea romaneasca niște consecințe și care obliga la o completare a legii care sancționeaza poliția politica. Atitudinea fostului președinte fața de situația…

- Avocata fostului președinte Traian Basescu susține ca acesta nu iși pierde privilegiile acordate pe viața. Alți juriști au insa pareri opuse și nu este exclus sa se ajunga in instanța, unde judecatorii sa decida care forma a legii se aplica in cazul lui Traian Basescu.

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotararea primei instanțe și a decis, miercuri, ca fostul președinte Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica.