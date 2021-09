Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 4 ani a fost bruscat și ranit, intr-un loc de joaca, de mama lui, o femeie de 30 de ani, in Caransebeș, județul Caraș-Severin. Pentru ca era intr-un acces de furie femeia a fost internata, iar copiii femeii au fost aduși in plasament de urgența. Duminica noaptea, Poliția municipiului…

- Intre prințul Albert de Monaco și soția lui, Charlene, lucrurile par sa nu mearga chiar atat de bine precum incearca sa para. Recent, moștenitorul Coroanei a fost surprins la un eveniment de caritate alaturi de nimeni alta decat fosta sa amanta, dar și de fiul acestora, toate astea in timp ce soția…

- Celebrul cuplu format din prințul Albert de Moncao și Charlene pare ca a ajuns la capat de drum, dupa ce in viața acestuia ar fi aparut mai muți copii rezultați din relații pasagere. Fosta inotatoare de orgine esud-africana ar fi trecut peste aceste fapte, dar de aceasta data, lucrurile nu mai par atat…

- Printesa Charlene de Monaco a fost supusa la 13 august unei noi operatii, potrivit Palatului Principatului de Monaco, care a precizat ca interventia nu a avut nevoie de anestezie generala, relateaza online ziarul spaniol ABC. In comunicat nu s-a precizat motivul acestei operatii, insa sotia…

- Aflat in concediu pe litoral, Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor in Guvernul Victor Ponta a ajuns de urgenta la spital. Aflat in concediu pe litoral, Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor in Guvernul Victor Ponta a ajuns de urgenta la spital, dupa ce s a inecat cu o bucata de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care va intra in vigoare din 1 august. In zona roșie au intrat: Grecia, Irlanda, Monaco, Maldive, Bahamas, Curacao și Insulele Virgine ale Statelor Unite.

- Divorțul anului? Charlene și Prințul Albert, aproape de desparțire! O publicație din Germania spune ca Prințul Albert de Monaco și soția lui, Charlene, iși pregatesc in secret divorțul. Aceasta din urma se afla deja de mai bine de jumatate de an in Africa de Sud. Țara in care de altfel a trait pana…

- Un echipaj aero – medical SMURD Galați a efectuat o misiune aeriana pentru a transporta de la Vulcanești la Chișinau o femeie in varsta de 31 de ani, in urma agravarii starii de sanatate dupa o intervenție chirurgicala.