- O tanara din Capitala a fost lovita, pe trotuar, de un barbat care circula cu viteza cu trotineta electrica. Incidentul a avut loc, joi, in zona Parcului Tineretului, iar victima a suferit rani la cap si a avut nevoie de interventia medicilor. Mama victimei spune ca fata a avut pierderi de memorie timp…

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius. Duminica, cerul va fi variabil in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica…

- Probabil nu o data ai zarit trotinetele Splash pe strazile din București și poate nu o data ai auzit ca aduc culoare, dar cat de des te-ai intrebat de ce oare au devenit atat de populare in ultimul timp și de ce tot mai mulți oameni le prefere in detrimentul altor mijloace de transport? Ei bine, sa…

- Presiunea pusa de UEFA in legatura cu posibila pierdere a co-organizarii Euro 2020 in cazul in care nu puteau asista spectatori la meciurile de la Bucuresti a fost risipita. Autoritatile au decis sa ofere asigurari ca la partidele din Capitala, care se vor desfasura pe Arena Nationala, vor putea asista…

- Din primele date, se pare ca de vina pentru producerea accidentului ar fi o șoferița, de 49 de ani, care nu ar fi acordat prioritate vehiculului pe doua roti.In urma impactului, tanarul a suferit mai multe leziuni grave și a fost transportat cu un elicopter la un spital din București.Accidentul s-a…