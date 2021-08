Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Ion Caramitru (79 de ani) este in continuare internat intr-un spital din Capitala, cu o stare de sanatate deocamdata incerta. Celebrul actor și manager la Teatrului Național București a fost internat in urma cu mai bine de o saptamana, dupa ce a acuzat o stare febrila, iar medicii erau atunci…

