În ce situații se scrie ”m-ai” dezlegat și mai ”legat” Este foarte simplu sa faci difereța intre ”m-ai” dezlegat și mai ”legat”. Iata care sunt cele mai simple situații care te vor ajuta sa eviți o astfel de greșeala gramaticaka. M-ai se scrie cu cratima cand este format din pronumele personal pe mine (sub forma contractata m) și verbul auxiliar ai. Exemplu: M-ai anunțat. (ai anunțat pe mine). In ce situații se scrie ”m-ai” dezlegat și mai ”legat” Mai se scrie legat in celelalte cazuri: – cand este un substantiv cu semnificația celei de a cincea luni din an – cand este un substantiv ce reprezinta o unealta sau parte de unealta care servește la batut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

