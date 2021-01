Stiri pe aceeasi tema

- Doi cai lasati nesupravegeati au fost loviti de o masina, in Zona Industriala a municipiului Vaslui, in noaptea de sambata spre duminica, in urma accidentului fiind ranite doua persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres. Detasamentul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, miercuri, sa permita vanzarea de bilete loto si lozuri in agentiile de profil situate in zona cu rata de infectare cu noul coronavirus de peste 3/1.000 de locuitori, potrivit AGERPRES. "Prin Hotararea nr.84/16.12.2020, a…

- Accident rutier pe DN2, la iesire din Palazu Mare spre Ovidiu, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN2, la iesire din Palazu Mare spre Ovidiu. Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier autoturism…

- Un stalp de curent a fost avariat si o conducta de gaze a fost fisurata, miercuri, dupa ce o masina a iesit de pe carosabil si a ajuns in curtea unei gospodarii din localitatea Nucet, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovita.

- Inculpatul este acuzat ca, in calitate de administrator al SC Osetra Farm SRL, ar fi anexat la cererea de finantare un certificat de atestare fiscala fals. In apararea sa, in referire la certificatul de atestare fiscala, inculpatul a declarat ca de eliberarea acestui inscris s a ocupat o alta persoana,…

- O autospeciala de pompieri a fost distrusa in urma unui accident rutier produs noaptea trecuta, pe Podul Baneasa din București. In urma impactului, patru militari au fost raniți. Conform oamenilor legii, polițiștii au stabilit ca șoferul mașinii Inspectoratului pentru Situații de Urgența circula cu…

- Un accident mai putin intalnit s a produs astazi, 26 octombrie 2020, pe DN1, intre localitatile Vladeni si Persani, din judetul Brasov.Un autoturism a iesit in afara decorului si s a incovoiat, urcandu se pe gardul din exteriorul carosabilului.Potrivit primelor informatii transmise de autoritati, trei…

- Tanarul conducea un autoturism de teren din Marea Britanie, inmatriculat in Vaslui, pe directia Vaslui catre Iasi. La un moment dat, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens intrand frontal intr-un autovehicul de mare tonaj care circula pe sens opus.…