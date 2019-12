Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Suceava si-a transmis live propria incatusare. Suparat ca a fost chemat la postul de politie din Gura Humorului, doua zile la rand, barbatul din imagini, fost jucator de rugby, a transmis live pe Facebook in timp ce era audiat. Acesta i-a reprosat ofiterului de serviciu ca l-a pus…

- iUmor 29 noiembrie 2019. Marian Godina a fost și el prezent pe scena emisiunii iUmor. Acesta a decis sa-i ia la rand pe jurații din emisiunea difuzata pe Antena 1, spre surpriza telespectatorilor. Polițistul apreciat de foarte mulți romani a fost invitat sa vina in vineri, pe 29 noiembrie, pentru…

- Un șofer din Alba Iulia, amendat de polițiștii rutieri in urma unor abateri, a obținut in instanța anularea sancțiunii dupa ce agentul a uitat sa treaca suma in procesul-verbal, potrivit Mediafax.In plangerea inregistrata la Judecatoria Alba Iulia, barbatul a aratat ca a fost oprit de un echipaj…

- Un barbat din comuna prahoveana Floresti este cautat de politie dupa ce a fost filmat in timp ce fura din buzunarul unui agent un pachet cu tigari. Politistul buzunarit se afla la o interventie unde fusese chemat sa aplaneze un scandal.

- Un profesor de liceu, un politist, un avocat si un ginecolog, au fost pusi sub acuzare miercuri de justitia din Kosovo, sub acuzatia ca au violat timp de doi ani o adolescenta, constransa sa si avorteze.

- Ca si in Romania, in Germania, multi soferi incetinesc sau chiar se opresc sa faca poze la accidentele pe langa care trec, scrie a1.ro. Citeste si Un politist a fost prins in flagrant cand lua mita. A mai fost anchetat pentru aceasta infractiune de inca sapte ori Un polițist din Germania…

- Florentin Corbeanu (49 de ani), agent șef principal de poliție in cadrul Biroului Rutier Craiova, a caștigat Cupa Romaniei și titlul de campion național la culturism. Dupa modelul celebrului Ronnie Coleman, ajuns la 55 de ani, Florentin Corbeanu este un polițist pasionat de culturism și fitness care…