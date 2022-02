Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu și-a incheiat cariera de fotbalist in urma cu șase ani dupa 20 de ani de fotbal, la mari cluburi precum Inter Milano, Chelsea, Juventus ori Fiorentina. In perioada sa de glorie, in urma 12 ani, Mutu avea o avere evaluata la 12-14 milioane de euro. Insa in urma scandalului legat de consumul…

- Tudor Chirila a dezvaluit intr-un interviu pentru republica.ro detalii despre situația lui financiara. Era doar un copil cand a caștigat primii bani, bani pe care i-a cheltuit rapid. Acum, la maturitate, prefera sa faca economii și sa investeasca in afaceri de succes. El e unul dintre cei mai apreciați…

- Institutul Academiei pentru cercetarea calitații vieții a calculat ca o familie cu doi copii ar putea duce un trai decent la oraș cu 4.200 de lei. Banii ar trebui sa le ajunga pentru mancare, haine, utilitați, transport, rata pentru casa și chiar economii. Insa calculele oficiale sunt departe de ce…

- Institutul Academiei pentru cercetarea calitații vieții a calculat ca o familie cu doi copii ar putea duce un trai decent la oraș cu 4.200 de lei. Banii ar trebui sa le ajunga pentru mancare, haine, utilitați, transport, rata pentru casa și chiar economii. Insa calculele oficiale sunt departe de ce…

- Institutul Academiei pentru cercetarea calitații vieții a calculat ca o familie cu doi copii ar putea duce un trai decent la oraș cu 4.200 de lei. Banii ar trebui sa le ajunga pentru mancare, haine, utilitați, transport, rata pentru casa și economii. Insa calculele oficiale sunt departe de ce se…

- O femeie in varsta de 61 de ani și noul ei soț, in varsta de 24 de ani, planuiesc sa devina parinți cu ajutorul unei mame surogat, in ciuda diferenței de 37 de ani dintre ei. Quran McCain și soția sa, mama a șapte copii, Cheryl McGregor, din Georgia, s-au intalnit pentru prima data in 2012 intr-un fast…

- Persoanele sau familiile din municipiul Targu Mureș care adopta copii pot beneficia și anul acesta de un sprijin financiar in valoare de 2.000 de lei. Banii sunt alocați prin Direcția de Asistența Sociala a municipiului, in baza unei Hotarari a Consiliul Local (nr. 333/28.11.2019). Acest sprijin se…

- Presedintele Turciei Tayyip Erdogan a declarat vineri ca turcii ar trebui sa-si pastreze toate economiile în lire turcesti si ca volatilitatea recenta a cursului de schimb a fost în mare parte sub control, dupa ce lira s-a depreciat semnificativ în ultimele doua luni, transmite Reuters,…