- Romanii au preferat sa investeasca pe pietele internationale in aur, autoturisme electrice, energie si sectorul financiar, arata o analiza de specialitate realizata de casa de brokeraj XTB. ‘Aurul, autoturismele electrice, energia si sectorul financiar au dominat preferintele romanilor de investitii…

- ​​Economia – câștigatorii și perdanții crizei Covid ● Dupa ce China ne-a oferit cu generozitate Covid-19, acum ne ofera darul vindecarii, vaccinul care va scoate lumea de la terapie intensiva. Câta încredere sa avem în darurile chinezilor ● Noul nivel al accizelor 1 ianuarie…

- Piața auto din Romania a raportat in luna noiembrie o noua creștere a inmatricularilor de mașini electrice și plug-in hybrid, iar acest lucru are ca efect și o creștere a cotei de piața a mașinilor electrificate, mai ales in contextul in care inmatricularile generale au avansat cu numai 1%. Romanii…

- Decaderea SUA genereaza vremuri complicate in regiune CAZUL REPUBLICA MOLDOVA. Pandemia și mișcarile violente de pe strazile americane, la pachet cu alegerile și controversele uriașe generate in SUA, au developat public precaritatea organizarii interne in cea mai puternica țara a lumii. Crimele și defilarile…

- Cele mai bune oportunitați de investiții in timpul pandemiei. Comerțul online, companiile IT, aurul și sectorul farma și medical, marii caștigatori ai crizei Comertul online, companiile de tehnologie, de securitate cibernetica, cele active in domeniul online in general, aurul, sectorul farmaceutic si…

- Șase din zece romani s-ar vaccina impotriva virusului SARS CoV-2 daca vaccinul ar fi disponibil. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de Ipsos in mai multe țari din lume in perioada iunie-septembrie. Rezultatul plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, scrie…