Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, afirma ca cei care vor sa doneze Bisericii sau celor nevoiasi bani din sumele castigate la pariuri sau la loto pot face acest lucru fara nici un fel de problema.

- Zboruri anulate Mai multe curse Tarom au fost anulate dupa ce piloții nu au mai venit la munca. Aceștia au invocat probleme de sanatate. Compania TAROM a anuntat anularea zborurilor catre si dinspre Cairo, Amman si Beirut din data de 8 iulie 2024. „In conformitate cu reglementarile internationale de…

- RAMAS BUN… Cunoscuta profesoara Brandușa Dobrița va fi condusa pe ultimul drum joi, in comuna Balțați din Iași, insa, inainte de a fi inmormantata, trupul neinsuflețit al acesteia va ajunge și in Vaslui. “Inmormantarea va avea loc joi, in satul natal, Madarjești, județul Iași. Miercuri vom poposi la…

- Edmond Zanidache, Zanni, marele caștigator al competiției „Survivor All Stars” și al premiului de 100.000 de euro, a impartașit planurile sale ambițioase pentru banii caștigați. Cantarețul, cunoscut mai degraba pentru participarile la concursuri de televiziune decat pentru muzica, are deja o destinație…

- Ce a spus Andreea Banica, fosta componenta a trupei „Ecotic” despre prestanția celor doi din Finala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 25 mai 2024. Concurenții au pus in scena un moment senzual, desprins din videoclipul piesei care facea furori in anii 2000.

- Atalanta Bergamo a cucerit trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayer Leverkusen cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, pe Dublin Arena, intr-un meci arbitrat de romanul Istvan Kovacs. Articolul Atalanta a castigat Europa League. Trupa lui Gasperini a invins Leverkusen cu 3-0 si a…

- Recent, Directoratul Național de Securitate Cibernetica a atras atenția asupra unei campanii active ce utilizeaza numele BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank in scopuri frauduloase. Campania implica efectuarea de apeluri false, in care atacatorii se prezinta drept angajați ai unor banci din Romania,…

- Julia Chelaru facea senzație la inceputul anilor 2000 in trupa Exotic, alaturi de Claudia Patrașcanu și Andreea Banica, insa dupa destramarea trupei, fiecare a luat-o pe drumul sau. In ce relații au ramas cele trei artiste.Julia Chelaru a fost casatorita timp de noua ani cu Bogdan Jianu, cei doi divorțand…